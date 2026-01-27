Torbalı Belediyesi, Kent Lokantaları ile Binlerce Kişiyi Sağlıklı Yemekle Uygun Fiyata Buluşturuyor

(İZMİR)- Torbalı Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen Kent Lokantaları, her gün yüzlerce vatandaşı sağlıklı yemekle uygun fiyata buluşturuyor.

Torbalı ve Ayrancılar'da faaliyet gösteren lokantalarda, belediyenin kendi mutfağında hazırlanan 4 çeşit sağlıklı ve lezzetli yemek, 100 TL'ye vatandaşlara sunuluyor. Övünç Demir'in belediye başkanı olarak göreve başlamasından kısa süre sonra biri Torbalı merkezde, diğeri Ayrancılar'da olmak üzere iki Kent Lokantası'nı hayata geçiren Torbalı Belediyesi, özellikle dar gelirli, emekli, öğrenci ve çalışan kesimlerin temel bir ihtiyacına çözüm üretmiş oldu. Lokantalarda her gün binden fazla kişi sıcak yemekle buluşuyor.

Kent Lokantaları yalnızca ekonomik yönüyle değil, erişilebilirliğiyle de dikkat çekiyor. Engelli bireylerin rahatça faydalanabildiği alanlar, bu özelliği ile daha önce "Kırmızı Bayrak" almaya hak kazanmıştı. Hijyen ve hizmet standartlarının yüksek tutulduğu lokantalar, ilçede örnek bir sosyal proje olarak gösteriliyor.

Vatandaşlar ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hem lezzetli hem doyurucu. Üstelik cebimizi de yakmıyor. Bu zor günlerde bu sofralar gerçekten herkese nefes aldırıyor" diyor. Evde bile bu fiyatlara yemek yapılamayacağını aktaran vatandaşlar, "Evde bu fiyata bu kadar yemeği yapmak mümkün değil. Hem sıcak, hem temiz hem de doyurucu. Bu zor günlerde büyük kolaylık" ifadelerini kullanıyor.

Öte yandan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de "Bu sofralar Torbalı'nın. Kapımız da sofralarımız da açık. Hepinizi bekliyoruz" dedi ve tüm vatandaşları Kent Lokantalarına davet etti.