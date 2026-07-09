İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri 26 Haziran'da ilçedeki oto galerisine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştirdiğini tespit ettikleri V.K. (21) ve Ö.Y.A'yı (17) gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da Kurşunlama: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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