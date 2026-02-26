İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde Y.B. idaresindeki 35 FS 692 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Tek'e (45) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Tek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da Otomobil Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?