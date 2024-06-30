Torbalı'da Patlama: Görgü Tanıkları Anlattı - Son Dakika
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Torbalı'da Patlama: Görgü Tanıkları Anlattı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlama anına tanık olan esnaf ve görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, patlama sesinin deprem olduğunu düşündürdüğünü ve olay yerine ekiplerin hızlı bir şekilde ulaştığını belirtti. Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri ise iş yerlerindeki denetimsizliğe dikkat çekerek, önlemlerin arttırılması ve denetimlerin yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

30.06.2024 20:35
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(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlama anına tanık olan esnaf Doğukan Demir, "Bir anda patlama sesi geldi. Ben ilk başta deprem oldu sandım" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katındaki pastanede sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı olayla ilgili görgü tanıkları ANKA Haber Ajansı'na yaşadıklarını anlattı.

Bölge esnafından Doğukan Demir, "Biz içerde oturuyorduk. Bir anda patlama sesi geldi. Ben ilk başta herhalde deprem oldu sandım çünkü öyle bir başlangıçtı. Ondan sonra dışarıya çıktım. Yoğun kalabalık vardı. Ben ilerledim. Yolda yatan bir abla vardı. Biraz daha gittim yardım edecek bir şey var mı diye. Küçük bir kız çocuğunu da gördüm orada. Cumartesi ve pazar günleri yoğundur burası. Ekipler olaydan en az 10 veya 15 dakika içerisinde geldi" diye konuştu.

Olay sırasında bölgede olan Birsoy Ocak da, "Ben pazara gidecektim. Caddeden geçmedim. Tam pazar yerine indiğimizde 25-30 dakika olmadı bir gümleme sesi geldi. Pazar yerinde çok rahatlıkla duyuldu. Buradakileri aradık ne olduğuna dair. Bir pastanenin orada patlama olmuş dediler. Tüp patlamış dediler ve geldiğimizde burası böyle kargaşaydı" şeklinde konuştu.

Gıda İş Sendikası Genel Sekreteri Öden: "Bu iş yerlerinde denetimsizlik var"

Olayın ardından bölgeye gelen DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Ufuk Tan Öden de ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iş yeri güvenliği için yetkililerin önlem alması gerektiğini vurgulayarak, "Yakın zamanda Beşiktaş'ta da bir iş yeri tadilatı sırasında 26 işçi hayatını kaybetmişti. Bu iş yerlerinde önemli bir denetimsizlik olduğunu düşünüyoruz biz. İş güvenliği ve sağlığı tedbirleri alınmadığı sürece böyle ölümlerle sürekli karşılaşacağız gibi görünüyor" dedi.

Denetimsizlik ve gerekli önlem alınmamasının bedelini işçilerin canıyla ödediğini söyleyen Öden, "Burada bakıyoruz, neredeyse camı patlamamış, cephesinde zayiat görmemiş bina yok. O kadar araç var zarar gören. Gıda-İş Sendikası olarak buradaki önlemlerin kesinlikle arttırılması, denetimlerin yoğun olarak yapılması gerektiğini ve bu yolla ancak belki bu ölümlerin, patlamaların, kazaların önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Bu konuda bir duyarlılığa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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