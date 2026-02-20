Torbalı Belediyesi'nden Ramazan Ayı Sosyal Yardım ve Etkinlik Programı - Son Dakika
Torbalı Belediyesi'nden Ramazan Ayı Sosyal Yardım ve Etkinlik Programı

20.02.2026 15:43  Güncelleme: 16:25
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ramazan ayında yapılacak sosyal yardımlar ve etkinlik programını duyurdu. 6 bin haneye ramazan kolisi ulaştırılacak, ayrıca toplu iftar organizasyonları ve sıcak iftar yemekleri dağıtılacak.

(İZMİR) - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ramazan ayında ilçede gerçekleştirilecek sosyal yardım ve etkinlik programını kamuoyuyla paylaştı. Ramazanın paylaşma, birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Demir, ilçedeki 6 bin haneye ramazan kolisi ulaştırılacağını söyledi.

Torbalı Belediyesi, ramazan boyunca hem sosyal yardımları artıracak hem de çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İlk olarak ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camiler temizlendi. İlçede 6 ayrı noktada toplamda 13 bin kişilik toplu iftar organizasyonu gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Övünç Demir, ayrıca evinde yemek yapamayacak durumda olan, yalnız yaşayan yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan ayı boyunca toplam 9 bin sıcak iftar yemeği ulaştırılacağını açıkladı. İlk günün iftarlıklarının dağıtımı tamamlandığını belirten Demir, ilçedeki 6 bin haneye ramazan kolisi dağıtılacağını söyledi.

"İletişim hattımızdan 7 gün 24 saat bize ulaşabilirsiniz"

İftara yetişemeyen vatandaşlar için Tepeköy, Torbalı ve Pancar İZBAN istasyonlarında iftar saatinde çorba ikramı yapılacağı, Torbalı Devlet Hastanesi'nde ise refakatçiler ve acil servise gelen vatandaşlara sahur saatinde çorba dağıtılacağı kaydedildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman belediyeye ulaşabileceğini hatırlatan Demir, "Gözümüzden kaçan, ulaşamadığımız kişiler için (0232) 856 66 66 numaralı iletişim hattımızdan 7 gün 24 saat bize ulaşabilirsiniz. Aynı numara WhatsApp hattımız olarak da hizmet vermektedir" dedi.

Torbalı'da ramazan geleneği haline gelen "Ramazan Sokağı" etkinlikleri ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 5–18 Mart günleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde çeşitli kültürel programlar ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği aktiviteler yer alacak. Başkan Demir, çocukluğunda yaşadığı eski rruhunu ve kültürünü çocuklara da yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti. Ramazanın birlik ve bereket dolu bir ay olması temennisinde bulunan Demir, "Rabbim bayrama sağlıkla kavuşmayı nasip etsin. İlçemizin, İzmir'imizin ve ülkemizin ramazan ayını en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir ay diliyorum. Ramazanımız mübarek olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

