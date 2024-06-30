Torbalı'da Restoranda Patlama: 4 Ölü, 20'den Fazla Yaralı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir dükkanda saat 15.00 civarında patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüp patlaması nedeniyle meydana patlamada ilk belirlemelere göre, dört kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla yurttaş da yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin resmi X hesabından patlamaya ilişkin paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."