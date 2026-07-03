İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si pompalı tüfekle olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada N.C. ve R.Y. pompalı tüfekle yaralanırken, M.C. darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma yürüten Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirledi.
Ekipler, zanlılar Ö.K, D.K. ve A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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