İzmir'in Torbalı ilçesinde, lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişiden 17 yaşındaki Havin Ergin'in cenazesi, Menderes'te defnedildi.
Cenaze, aile yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Menderes ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi Mezarlığına getirildi.
Baba Muttalip Ergin, kızının tabutuna sarılarak vedalaştı.
Ergin'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenazeye, genç kızın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Olay
Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'daki patlamada hayatını kaybeden genç kız Menderes'te defnedildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?