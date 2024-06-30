Torbalı'daki patlamaya ilişkin lokanta sahibi kadın gözaltına alındı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin lokanta sahibi kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri lokanta sahibi G.K'nin Menderes ilçesindeki bir yakınının evinde olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, lokanta sahibi G.K'yi gözaltına aldı.

G.K'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Soruşturma kapsamında patlamanın olduğu iş yerinin biten tüpünü dün değiştiren M.K. de jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.