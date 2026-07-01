Töre Cinayeti 19 Yıl Sonra Aydınlanıyor - Son Dakika
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Töre Cinayeti 19 Yıl Sonra Aydınlanıyor

Töre Cinayeti 19 Yıl Sonra Aydınlanıyor
01.07.2026 16:03
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2007'deki cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu tespit edildi, 10 kişi gözaltına alındı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMAMIŞ

Jandarma Genel Komutanlığı, Batman'daki olaya ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; 5 Temmuz 2007 tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesi Armutlu Köyü Şat mezrasında suda çürümüş halde bulunan ve o dönem kimlik tespiti yapılamadığı için Ankara Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen cesede ilişkin dosya, 19 yıl sonra yeniden açıldı. Geçmişte daimi arama kararı çıkarılan ve 2023 yılında zaman aşımı nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verilen dosya, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz saha araştırmalarıyla yeniden ele alındı. JASAT ekipleri tarafından yürütülen saha araştırmaları ve görüşmeler sonucunda; cesedin 2007 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan ancak ailesi tarafından hakkında hiçbir kayıp başvurusu yapılmayan Aydın Özcan'a ait olabileceği değerlendirildi.

TÖRE CİNAYETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Elde edilen kuvvetli şüpheler doğrultusunda hareket eden jandarma ekipleri, Özcan'ın dini nikahla birlikte yaşadığı Yıldız Doğan'a ulaşarak çocuklarından DNA örnekleri aldı. Laboratuvar analizleri sonucunda, 2007 yılında bulunan kimliği belirsiz cesedin kesin olarak Aydın Özcan'a ait olduğu kanıtlandı. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, cinayetin aile içi 'töre ve namus saikiyle' iştirak halinde işlendiğine dair maddi delillere ulaştı. Şüphelilerin 2007 yılında kullandığı GSM hatlarının geriye dönük analiz edilmesi sonucunda suç bağı ortaya çıkarıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 1 Temmuz 2026 tarihinde Batman merkezli İstanbul ve Antalya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, 'Tasarlayarak töre ve namus saiki ile kasten adam öldürme' suçunu işledikleri değerlendirilen, aralarında Özcan'ın ağabey ve kardeşlerinin de bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

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