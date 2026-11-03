Torku'nun Banada Bisküvi'si yüzde 13,5 fındıklı kremasıyla raflarda yerini aldı - Son Dakika
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Torku'nun Banada Bisküvi'si yüzde 13,5 fındıklı kremasıyla raflarda yerini aldı

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Torku\'nun Banada Bisküvi\'si yüzde 13,5 fındıklı kremasıyla raflarda yerini aldı
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Torku, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği Banada Bisküvi'yi tüketicilerle buluşturdu. Bisküvide yüzde 5, kremada yüzde 13,5 fındık bulunan üründe glikoz şurubu ve yapay tatlandırıcı kullanılmıyor.

TORKU, Banada lezzetini yeni bir ürünle buluşturarak Banada Bisküvi'yi tüketicilerin beğenisine sunduğunu duyurdu.

Torku, Banada'nın farklı bir formda daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlamak amacıyla Banada Bisküvi'yi geliştirdi. Banada Bisküvi, yoğun Ar-Ge sürecinin ardından raflardaki yerini aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atıştırmalık İş Birimi Koordinatörü Mehmet Kölhan, "Tüketici beklentilerinin her geçen gün değiştiği gıda sektöründe, lezzet kadar ürünlerin içeriği, üretim yaklaşımı ve sürdürülebilirliği de önem kazanıyor. Konya Şeker olarak biz de güçlü üretim altyapımızı Ar-Ge çalışmalarımızla birleştirerek yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni ürünlerimizde güvenilir içerik kullanımını önemsiyoruz. Glikoz şurubu ve yapay tatlandırıcılar kullanmıyor; şeker ihtiyacımızı doğal şeker pancarından kendi fabrikamızda ürettiğimiz şekerle karşılıyoruz" dedi.

Kölhan, "Ürünlerimizde kullanılan süt tozu ve un da kendi tesislerimizde üretiliyor. Bu titiz çalışmaların en yeni çıktıları arasında Banada Bisküvi bulunuyor. Banada Bisküvi'yi, Konya Şeker Ar-Ge Merkezi'nin ürün geliştirme çalışmalarının bir sonucu olarak tüketicilerle buluşturuyoruz. Banada Bisküvi, kıtır bisküvi yapısıyla iki bisküvi arasında yer alan gerçek Banada kremasını bir araya getiriyor. Bisküvi içerisinde yüzde 5, Banada kreması içerisinde ise yüzde 13,5 fındık içeriğiyle yoğun bir fındık lezzeti sunuyor. Kıtır bisküvinin dokusu ile kremanın zengin ve yoğun fındık aroması bir araya gelerek her lokmada dengeli ve keyifli bir lezzet deneyimi oluşturuyor. Ürünün geliştirilme sürecinde bisküvinin kıtırlığı, kremanın kıvamı ve fındık lezzetinin üründeki dengesi, farklı reçete ve proses koşullarıyla gerçekleştirilen çok sayıda denemeyle geliştirildi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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