Tornavida ile Gasptan Tutuklama

27.02.2026 14:51
Bursa'da tornavida ile cep telefonu gasp eden E.Y. yakalanıp tutuklandı, olay güvenlik kamerasında.

BURSA'da sokak arasında durduğu Y.T.'yi tornavida ile tehdit ederek cep telefonunu gasbeden E.Y. (33) yakalanıp, tutuklandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde kar maskeli bir kişi, sokak arasında denk geldiği Y.T.'yi, tornavida ile tehdit ederek cep telefonunu almak istedi. Kısa süre direnen Y.T.'nin telefonu gasbedip, sırtına yumruk atan şüpheli kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Y.T. durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Kamera incelemesi ve saha çalışmalarını tamamlayan ekipler, şüphelinin E.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, E.Y.'yi olay anında kullandığı tornavida ve gasbettiği cep telefonu ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. Cep telefonu Y.T.'ye teslim edilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

