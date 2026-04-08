Toroslar Belediyesi Sıfır Atık Projesiyle Çevre ve Ekonomiye Katkı Sağlıyor

08.04.2026 15:00
Toroslar Belediyesi, çevre odaklı yatırımları ve sürdürülebilir projeleriyle 'Sıfır Atık' yönetiminde model oluşturuyor. Atık Getirme Merkezi ve mobil uygulamalarla atıkları geri dönüştürerek doğal kaynakları koruma çabaları sürdürülüyor.

Toroslar Belediyesi, çevre odaklı yatırımları ve sürdürülebilir projeleriyle 'Sıfır Atık' yönetiminde örnek bir model sunuyor. Atık Getirme Merkezi, mobil uygulamalar ve kapsamlı eğitim çalışmalarıyla desteklenen sistem, hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ilçede yaşam kalitesini artırırken doğal kaynakların korunmasına da önemli katkılar sunuyor.

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atık Getirme Merkezi aktif olarak hizmet verirken, ilçe genelinde 8 mahalleye yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezleri sayesinde vatandaşların geri dönüşüme erişimi kolaylaştırıldı. Kamu kurumları, özel işletmeler ve sitelere yerleştirilen ayrıştırma ekipmanlarıyla atıkların kaynağında ayrıştırılması teşvik ediliyor. Geri dönüştürülebilir atıklar, 2 hidrolik sıkıştırmalı ve 1 mobil toplama aracından oluşan filo ile düzenli olarak toplanıyor.

Eğitim faaliyetleri de projenin önemli bir ayağını oluşturuyor. İlçe genelindeki okullarda öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırılırken, site sakinlerine ve mahalle muhtarlıklarına yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla toplumsal farkındalık artırılıyor. Belediye, ambalaj atıkları başta olmak üzere tekstil, bitkisel atık yağ, elektrik ve elektronik atıklar, kağıt-karton, plastik, cam, metal, pil ve akümülatör gibi toplam 14 farklı atık grubunu kaynağında ayrı toplayarak geri kazanım sürecine dahil ediyor.

Toplanan atıklar, Atık Getirme Merkezi'nde sınıflandırıldıktan sonra lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Son bir yıl içerisinde 130 ton ambalaj atığı, 215 ton tekstil atığı, 850 kilogram atık pil ve 250 kilogram bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı. Bu sayede binlerce ağacın kesilmesi önlenirken, su ve toprak kaynaklarının kirlenmesinin de önüne geçildi.

Toroslar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aslıhan Gücek, 'Sıfır Atık' yaklaşımını bir yaşam kültürü haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, 'Amacımız atığın oluştuğu noktada azaltıldığı, geri kazanımın yaygınlaştığı, çevre bilincinin oluştuğu bir Toroslar yaratmaktır. Hedefimiz bu verileri her yıl daha ileriye götürerek sıfır atık kültürünün yerleştiği bir Toroslar oluşturmaktır.' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

