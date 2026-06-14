Tortum Şelalesi Festivali'nde Konsere Yoğun İlgi - Son Dakika
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Tortum Şelalesi Festivali'nde Konsere Yoğun İlgi

Tortum Şelalesi Festivali\'nde Konsere Yoğun İlgi
14.06.2026 00:42
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Uzundere'de düzenlenen festivalde sanatçılar, çeşitli eserleri seslendirdi. Etkinlik ilgiyle takip edildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, "Tortum Şelalesi Festivali" kapsamında konser gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kaymakamlığı ile Musiki Eğitim Vakfının işbirliğiyle ilçedeki güreş sahasında düzenlenen konserde, sanatçı Merve Özbey, Maltepe Musiki Eğitim Vakfı Başkanı ve Erzurumlu sanatçı Fikret Erkaya ile solistler Ahmet Yağmur Kucur ve Derya Bildir, sahne aldı.

Sanatçılar, başta İbrahim Erkal'ın eserleri olmak üzere çeşitli türkü ve şarkıları seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, renkli görüntülere sahne oldu.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, yaptığı konuşmada, "Tüm sanatçılara teşekkür ediyorum, çok güzel bir akşamdı." dedi.

Sanatçı Fikret Erkaya ise AA muhabirine, düzenlenen konser nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Bu sevgi dolu ilçemizde buluştuğumuz için çok heyecanlıyım. Her sene bu festivali yenilemek istiyoruz. 16 kişilik bir musiki heyetiyle geldik." ifadelerini kullandı.

Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat ise konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sahne alan sanatçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tortum Şelalesi Festivali'nde Konsere Yoğun İlgi - Son Dakika

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