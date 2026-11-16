Tortum Şelalesi\'nde sonbaharla ziyaretçi yoğunluğu yerini sessizliğe bıraktı

ERZURUM'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, sonbaharla birlikte ziyaretçi yoğunluğunu kaybetti. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan şelalede, havaların soğumasıyla sakin günler yaşanmaya başladı.

Erzurum'a 103 kilometre uzaklıktaki Tortum Şelalesi, 18'inci yüzyılda Kemerli Dağ'dan inen bir heyelan kütlesinin Tortum Çayı'nın önünü kapaması sonucu oluştu. 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın önde gelen şelalelerinden olan Tortum Şelalesi, yaz aylarında yüzlerce yerli ve yabancı turisti misafir ediyor.

İtalya'da Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda Cittaslow (Sakin Şehir) ağına kabul edilen Uzundere'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Tortum Şelalesi, sonbaharla birlikte sessizliğe büründü. Yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayan Tortum Şelalesi, havaların soğumasıyla birlikte sakin günler yaşıyor.

Dronla görüntülenen Tortum Şelalesi'nde, 48 metre yükseklikten dökülen su ve çevresindeki doğal güzellikler sonbaharın eşsiz manzarasını oluşturdu. Hafta sonu olmasına rağmen ziyaretçi yoğunluğunun yaşanmadığı şelale, bu kez sakin görüntüsüyle dikkat çekti.