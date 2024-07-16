Torununun torununu gören 99 yaşındaki Zeynep Çınar 100. yaş için gün sayıyor - Son Dakika
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Torununun torununu gören 99 yaşındaki Zeynep Çınar 100. yaş için gün sayıyor

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Zeynep Çınar, torununun torununu görmesiyle mutlu bir yaşam sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen bütün işlerini kendi gören Çınar, 100. yaşını kutlamak için gün sayıyor. Sağlık durumu gayet iyi olan Çınar, yaklaşık bir kilometre yolu yürüyerek evi ile köy merkezi arasında gidip geliyor.

16.07.2024 10:44
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Torununun torununu gören 99 yaşındaki Zeynep Çınar 100. yaş için gün sayıyor

MALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşayan ve torununun torununu gören 99 yaşındaki Zeynep Çınar, 100. yaşı için gün sayıyor.

Arguvan ilçesine bağlı Şotik Mahallesi'nde oğlunun yanında kalan 99 yaşındaki Zeynep Çınar, ilerleyen yaşına rağmen bütün işlerini hala kendi görüyor. 82 yıllık evliliğinde 10 çocuk dünya getiren ve çocuklarından 3'ü ile eşini kaybeden Zeynep Çınar, 100. yaşı için ise gün sayıyor.

Zeynep Çınar'ın en küçük çocuğu olan 59 yaşındaki Ali Rıza Çınar, annesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, evleri ile köy merkezi arasındaki yaklaşık bir kilometre yolu yaya yürüdüğünü söyledi.

17 yaşında evlendiğini belirterek gayet sağlıklı olduğunu aktaran Zeynep Çınar ise torununun torununu gördüğünü kaydederek en küçük çocuğu Ali Rıza Çınar'ın yanında kaldığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Torununun torununu gören 99 yaşındaki Zeynep Çınar 100. yaş için gün sayıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Torununun torununu gören 99 yaşındaki Zeynep Çınar 100. yaş için gün sayıyor - Son Dakika
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