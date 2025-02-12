Toskana'dan Tıbbi Yardımla Ölüm Yasası - Son Dakika
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Toskana'dan Tıbbi Yardımla Ölüm Yasası

Toskana\'dan Tıbbi Yardımla Ölüm Yasası

Toskana, İtalya'da tıbbi yardımla ölümü onaylayan ilk bölge oldu. Yasa, 27 oyla kabul edildi.

12.02.2025 23:16
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İtalya'nın orta kesimindeki Toskana Bölgesel Yönetimi, bölge meclisinde "tıbbi yardımla ölüm" yasasını onaylayarak, çoğunluğu Katolik olan ülkede bu hakkı tanıyan ilk bölge oldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Toskana Bölgesel Yönetim Meclisi, dünkü toplantısında 13'e karşı 27 "evet" oyuyla bölge genelinde uygulanacak ilgili yasayı kabul etti.

Ülke genelinde muhalefette olan ancak Toskana'da yönetimi elinde tutan sol partilerin oylarıyla ilgili yasa onaylandı. Böylece çoğunluğu Katolik olan ülkede ilk kez bir bölgesel yönetim, tıbbi yardımla ölüm hakkını tanıyan karar almış oldu.

Toskana'da geçerli olacak yasaya göre uygunluk kriterleri karşılanması durumunda, bölgesel sağlık hizmeti, kendi doktoru bu prosedürü uygulamak istemeyen hastalara 10 gün içinde gerekli ilacı ve sağlık personelini sağlayacak. Söz konusu yasa, doktorlara etik ya da ahlaki gerekçelerle bu sürece katılmama izni de tanıyor.

Toskana'daki yasaya tepkiler

Ülkede sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı ve Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi "İtalya'nın Kardeşleri"nden (FdI) Alfredo Antoniozzi, bu konuda karar almanın bölgelerin değil, ulusal parlamentonun işi olduğunu, hükümetin bu yasaya itiraz edeceğini kaydetti.

Söz konusu yasa, Katolik Kilisesi'nin de tepkisini çekti. Toskana Bölgesi içinde yer alan Siena kentinin başpiskoposu Kardinal Paolo Augusto Lojudice, "Bu onay, herkes için bir yenilgidir." dedi.

Yasanın, Toskana Bölgesel Yönetim Meclisi'nin gündemine taşıyanlardan biri olan ölüm hakkını savunan sivil oluşum Luca Coscioni Derneği Temsilcisi Marco Cappato ise Toskana'daki bu kararı "büyük zafer" olarak değerlendirdi.

Yaşamı ve aileyi savunan "Pro Vita&Familia" Derneği Başkanı Antonio Brandi ise Toskana Bölge Meclisi'nin onayladığı yasayı "barbarca" ve "insanlık dışı" olarak niteledi.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Giani yasayı savundu

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani de gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuda yasa çıkaran ilk bölge olmasına ilişkin, Toskana'nın yardımlı ölüm ve ötanazi için İsviçre gibi geziler düzenlenen bir yer olmayacağını söyledi.

Giani, bunun vatandaşlarına yönelik bir hizmet olacağını vurguladı.

Başkan Giani, bölgelerinde kabul edilen yasanın, ulusal parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2019'daki kararında da belirtildiği gibi genel bir yasa çıkarması için "teşvik" olacağını da savundu.

İtalya'da AYM, 2019'da "dayanılmaz" acılara yol açan ve ölmek için açık şekilde talepte bulunan tedavi edilemez durumdaki hastalar için tıbbi yardımlı ölümü suç olmaktan çıkarmıştı.

AYM, söz konusu kararında ayrıca ulusal parlamentoyu tıbbi yardımlı ölüm konusunda bir yasa çıkarmaya çağırmasına karşın o tarihten bu yana ulusal parlamento henüz bir adım atmadı.

Tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eylemi, hastanın ilgili sağlık otoritesinden aldığı destekle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Politika, Toskana, Sağlık, Güncel, İtalya, Hukuk, Son Dakika

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