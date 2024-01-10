Tosya Belediye Başkanı Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kavaklıgil, demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında basına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Gücünü halktan alan basının aynı zamanda kamu görevini yerine getirdiğini belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Her türlü iletişim teknolojisinin geliştiği günümüzde, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ve habere ulaşması çok büyük önem taşımaktadır. Tosya'mızda görev yapan gazeteci arkadaşlarımız, zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Rabbim inşallah güzel günlerde, güzel işler yapmayı hepimize nasip eylesin. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim."