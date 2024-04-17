Tosya Belediye Başkanı, yeşil alanları artıracaklarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tosya Belediye Başkanı, yeşil alanları artıracaklarını açıkladı

Tosya Belediye Başkanı, yeşil alanları artıracaklarını açıkladı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kavaklıgil, Üç Oluklar mesire alanında yapılan genişletme çalışmalarının tamamlandığını ve bölgenin kısa süre içinde faaliyete geçeceğini söyledi.

17.04.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede yeşil alanların sayısını artıracaklarını belirtti.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki doğal yaşamı koruyarak nitelikli yeşil alan kapasitesini artırmanın her zaman öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Tosya'ya binlerce metrekarelik yeni alanlar kazandırdıklarını hatırlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimiz spor yapmak, doğaya karışmak ve sevdikleriyle birlikte açık havada vakit geçirmek için hizmete sunulan yeşil alanları tercih ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz süre içerisinde yapılan 18 yeni yeşil alana ek olarak son derece önemli gördüğümüz Üç Oluklar mesire alanında 35 dönümlük alan üzerinde, içerisinde 85 kameriye, barbekü yapıları, sosyal yaşam alanları ve çocuk oyun grupları ile tamamı belediyemiz tarafından üretken belediyecilik anlayışı ile devam eden genişletme çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı. Aydınlatma, yürüyüş yollarının ayrılması ve diğer şehir mobilyalarının alana yerleştirme işlemleri de büyük ölçüde tamamlanırken kısa süre içerisinde bölgenin faaliyete başlaması hedefleniyor."

Kaynak: AA

Volkan Kavaklıgil, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya Belediye Başkanı, yeşil alanları artıracaklarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:52:04. #1.11#
SON DAKİKA: Tosya Belediye Başkanı, yeşil alanları artıracaklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement