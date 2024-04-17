Tosya Belediye Başkanı, yeşil alanları artıracaklarını açıkladı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede yeşil alanların sayısını artıracaklarını belirtti.
Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki doğal yaşamı koruyarak nitelikli yeşil alan kapasitesini artırmanın her zaman öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.
Tosya'ya binlerce metrekarelik yeni alanlar kazandırdıklarını hatırlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:
"Hemşerilerimiz spor yapmak, doğaya karışmak ve sevdikleriyle birlikte açık havada vakit geçirmek için hizmete sunulan yeşil alanları tercih ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz süre içerisinde yapılan 18 yeni yeşil alana ek olarak son derece önemli gördüğümüz Üç Oluklar mesire alanında 35 dönümlük alan üzerinde, içerisinde 85 kameriye, barbekü yapıları, sosyal yaşam alanları ve çocuk oyun grupları ile tamamı belediyemiz tarafından üretken belediyecilik anlayışı ile devam eden genişletme çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı. Aydınlatma, yürüyüş yollarının ayrılması ve diğer şehir mobilyalarının alana yerleştirme işlemleri de büyük ölçüde tamamlanırken kısa süre içerisinde bölgenin faaliyete başlaması hedefleniyor."
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