Tosya'da 82 çocuk sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Tosya'da 82 çocuk sünnet şöleni düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleninde 82 çocuk sünnet edildi. Şölende çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, sanatçılar sahne alarak katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Şölene ilçe kaymakamı, savcı, emniyet müdürü ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

31.08.2024 13:16
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen şölenle 82 çocuk sünnet ettirildi.

Tosya Belediyesince iş insanı Rahman Çalıkuşugil'in katkılarıyla düzenlenen toplu sünnet şöleni, Üçolukları Milli Parkı'nda yapıldı.

Şölende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, törende yaptığı konuşmada, gençliğe ve çocuğa yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğunu söyledi.

Belediye olarak çocuklar için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kavaklıgil, "Her her zaman çocuklarımızın, ailelerimizin yanlarında olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de bu şehrin güzel insanlarına, gençlerine ve çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Plaket töreninin ardından sünnet edilen çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Sanatçıların sahne aldığı şölende Tosya Belediyesince sünnet ettirilen 82 çocuk ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Sünnet şöleninde katılımcılara yemek de ikram edildi.

Etkinlik kapsamında, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in makam aracının sünnet aracı olarak kullanıldığı sünnet konvoyu da düzenlendi.

Şölene Kaymakam Uğur Ünsal, Cumhuriyet Savcısı Ömer Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ali Özciğeli, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tosya'da 82 çocuk sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

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