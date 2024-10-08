Tosya'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Başladı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Lütfü Samed Yolbulan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli ile vatandaşlar katıldı.

Hafta çerçevesinde 11 Ekim'e kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.