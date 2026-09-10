Tosya'da anız yangını 3 saatte söndürüldü, 10 dekar arazi zarar gördü - Son Dakika
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Tosya'da anız yangını 3 saatte söndürüldü, 10 dekar arazi zarar gördü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 kara yolu kenarındaki tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar tarım arazisi zarar gördü, depo olarak kullanılan tek katlı ahşap yapı kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen anız yangını söndürüldü.

Kuyumcu Pınarı mevkisinde D-100 kara yolu kenarında bulunan tarım arazisinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dekar tarım arazisi zarar gördü, depo olarak kullanılan tek katlı ahşap yapı da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tosya'da anız yangını 3 saatte söndürüldü, 10 dekar arazi zarar gördü - Son Dakika

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