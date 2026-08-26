Tosya\'da Anız Yangını: 400 Dekar Zarar

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.

İlçeye bağlı Çaykapı köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Çaykapı köyü sakinlerinden Sait Mergen, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yangın, Devrez Çayı tarafında çıkmış. Neden başladı bilemiyorum. 400 dekar arazi yandı." dedi.