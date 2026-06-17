Tosya'da Dinlenme Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Tosya'da Dinlenme Tesisinde Yangın

17.06.2026 13:25
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Akbük köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında tesiste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Tosya, Yaşam, Son Dakika

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