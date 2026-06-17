Tosya'da Dinlenme Tesisinde Yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Akbük köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında tesiste hasar meydana geldi.
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