Tosya'da Tır Yangını

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen araç yangınında, tır kullanılamaz hale geldi.
M.B. yönetimindeki 05 ABZ 973 plakalı tırda, D-100 kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Samsun-İstanbul istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
