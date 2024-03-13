Tosya\'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde çok miktarda sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 212 bin lira, en yüksek 2 milyon 425 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira olarak kaydedildi. KMKTP'de altın işlem hacmi 5 milyar 299 milyon 11 bin 118,39 lira, işlem miktarı ise 2.295,13 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 304 milyon 384 bin 959,36 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Çakmakcı Kıymetli Madenler yer aldı.
Amasya'da 11 kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olayından sorumlu tutulan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında örgüt elebaşı ve üyelerinin bulunduğu 6 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, iki şüphelinin kalabalığa doğru rastgele ateş ettiği anlar yer aldı. Şüpheliler ve olaya dahil olan diğer kişiler gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP'nin İBB Başkanı adayı Murat Kurum'un paylaşımına karşı kurumsal açıklama yaparak, M3 metro hattının uzaması sonrası araç eksikliği nedeniyle izdiham yaşandığını belirtti.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Tugay, çiftçilerin üretiminin değerini artırmak için çaba göstereceğini belirtti.
Çin'in Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki tarifeli seferler yeniden başladı. Malezya'dan gelen 162 turistle Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na inen uçak, geçen yıl başlatılan vize muafiyeti politikasının ardından yapılan ilk turistik charter seferi oldu. Havayolu hizmeti haftada bir kez gerçekleştirilecek olup, gelecekte uçuş sıklığı artırılması planlanıyor. Guiyang kentini Bangkok, Phuket, Kuala Lumpur ve Osaka'ya bağlayan dört uluslararası ve bölgesel yolcu uçuşu da yeniden başlatıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'de gerçekleştirilen proje kapsamında, öğrencilere suyun tasarruflu kullanılmasının önemini vurgulayan tiyatro oyunu sergilendi. DSİ tanıtım tırıyla birçok ildeki okulları gezen tiyatro ekibi, 4 ayda 11 bin öğrenciye ulaştı. Öğrenciler, oyun sayesinde suyun önemini ve israf edilmemesi gerektiğini öğrendi.
Ayvalık Belediyesi, pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve nakil hizmeti sağlayarak sosyal belediyecilik alanında öne çıkıyor.
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, mahalle muhtarlarının soruları cevaplandı, görüş ve önerileri alındı. Ayrıca, AFAD, TOKİ ve diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ile deprem sonrası yerinde dönüşüm projeleri gibi konular ele alındı.
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