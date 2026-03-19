Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 642 Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 642 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilçede tespit edilen bir araç durduruldu. Araç ve sürücüsünün üzerinde yapılan aramada 9 bin 642 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.