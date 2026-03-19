Tosya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 642 Hap Ele Geçirildi

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 642 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Titiz çalışma sonucunda 1 şüpheli takibe alındı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, 9 bin 642 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.