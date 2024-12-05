Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 600 balya saman zarar gördü.
Ortalıca köyünde Hasan Çelik'e ait samanlıkta henüz bilinemeyen nedenden yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, 600 balya civarında saman kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Tosya'da Yangın: 600 Balya Saman Zarar Gördü - Son Dakika
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