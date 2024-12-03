Tosya'ya 376 Araç Kapasiteli Otopark

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Kastamonu'nun Tosya ilçesine 376 araç kapasiteli otopark yapılacak.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaptığı açıklamada, araç sayısının artışı ve mevcut araç park yerlerinin yetersiz kalması nedeniyle ilçede trafik problemi oluştuğunu belirtti.

Çarpık araç parklarının da şehir estetiğine ciddi darbe vurduğunu vurgulayan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Bu durum keşmekeşliği artıran, esnaf ve vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıran bir soruna yol açmaktaydı. En önemlisi de şehrimizin deprem kuşağında olması, olası felaket sonrasında sığınak, gerektiğinde sağlık hizmeti sunabilecek kabiliyette bir eser olması için çaba sarf ettik. Bu farkındalıkla uzun uğraşlar sonunda ihalemizi yaptık. Bugün yer teslim işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Yerin 3 kat altı ve 2 kat üstü olmak üzere 5 katlı, açık alanı ile 376 araç kapasiteli otoparkımızın inşasına Kız Meslek Lisesi altı, Hükümet Konağı karşısı, eski cep sinemasının olduğu yerde başlıyoruz. Daha yaşanılabilir bir Tosya için otopark projemizle şehrimizde ki yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor, park sorununu ortadan kaldırıyoruz."