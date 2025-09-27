Tosyada Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tosyada Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tosyada Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
27.09.2025 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarptığı kazada Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ikinci sınıf öğrencisi İsmail Tokaç (20) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu- Tosya karayolu Ortalıca köyü mevkisinde M.M.T. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan H.U. yönetimindeki çeltik yüklü traktörün römorkuna çarptı.

RÖMORK TERS DÖNDÜ! BİLANÇO AĞIR

Çarpmanın etkisiyle römork ters dönerken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kırıkkale PMYO ikinci sınıf öğrencisi İsmail Tokaç hayatını kaybetti, sürücüler ile A.S.K., İ.T. ve İ.Ş. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Tokaç'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza nedeniyle D100 yolunun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Yapılan çalışmaların ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Kastamonu, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Tosya, Kaza, PMYO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosyada Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı 4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı
Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri Oyuncağına sıkıca sarılmış Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri! Oyuncağına sıkıca sarılmış
Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü
Trump’tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Trump’tan gümrük vergisi kararı: ABD’ye akın ediyorlar, bu çok adaletsiz Trump'tan gümrük vergisi kararı: ABD'ye akın ediyorlar, bu çok adaletsiz

22:59
Okan Buruk maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı
Okan Buruk maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı
22:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama
22:24
Hasan Çavuşoğlu: Futbolun adaleti olsa 6-1’lik tarihi skor olurdu
Hasan Çavuşoğlu: Futbolun adaleti olsa 6-1'lik tarihi skor olurdu
21:50
Güllü ölüme böyle gitmiş
Güllü ölüme böyle gitmiş
21:13
İşte çalışmayı en az seven kentimiz
İşte çalışmayı en az seven kentimiz
20:39
Hiçbir şeye saygıları kalmadı Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler
Hiçbir şeye saygıları kalmadı! Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2025 01:54:17. #7.13#
SON DAKİKA: Tosyada Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.