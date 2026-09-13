TOSYÖV Başkanı Ufluoğlu, KOBİ'lerin finansmana erişim sorununun sürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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TOSYÖV Başkanı Ufluoğlu, KOBİ'lerin finansmana erişim sorununun sürdüğünü bildirdi

TOSYÖV Başkanı Ufluoğlu, KOBİ\'lerin finansmana erişim sorununun sürdüğünü bildirdi
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TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 37'de sabit tuttuğunu ancak ticari kredilerin yüzde 50 seviyesinde olduğunu belirterek KOBİ'ler açısından finansmana erişim sorununun arttığını dile getirdi. Ufluoğlu, "Finansman sorunu konkordato sorununa dönüşmeden harekete geçmeliyiz" dedi.

(ANKARA) - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 37'de sabit tuttuğunu ancak ticari kredilerin yüzde 50 seviyesinde olduğunu belirterek, KOBİ'ler açısından finansmana erişim sorununun artarak devam ettiğini dile getirdi. Ufluoğlu, "Finansman sorunu konkordato sorununa dönüşmeden harekete geçmeliyiz" dedi.

Ufluoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99,6'sını KOBİ'lerin oluşturduğunu ifade ederek, Türkiye sanayisinin son derece kritik bir eşikten geçtiğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına 2023 yılının haziran ayındaki faiz artırımıyla başladığını aktaran Ufluoğlu, yüzde 10'un altındaki faizlerin hızla yüzde 50 seviyesine çıktığını kaydetti. Elif Ufluoğlu, 2 yılı aşkın süredir de kredi limitlerinin düşürülmesi, vadelerin kısalması ve teminat ihtiyacının artmasının başta KOBİ'ler olmak üzere üretim yapan işletmeler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

BDDK verilerine göre, 2024'te yüzde 1,4 olan takipteki ticari kredilerin toplam ticari kredilere oranının 31 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 2,3'e yükseldiğine dikkati çeken Ufluoğlu, konkordato verilerindeki yükselişin de dikkatle okunması gerektiğini söyledi.

"BANKA KREDİSİNE AŞIRI BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASINI ÖNERİYORUZ"

Vadelerin kısalmasının, teminat ihtiyacının artmasının ve finansman maliyetlerinin yükselmesinin işletmelerin nakit akışını, yatırım kapasitesini ve rekabet gücünü zayıflattığını anlatan Ufluoğlu, "Bu nedenle artık sanayicinin finansman sorununu yalnızca kredi hacmini artırarak değil, finansman kaynaklarını çeşitlendirerek çözmek zorundayız. TOSYÖV olarak sanayicinin banka kredisine olan aşırı bağımlılığının azaltılmasını, alternatif finansman mekanizmalarının üretim ekonomisinin merkezine alınmasını öneriyoruz" diye konuştu.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ufluoğlu, işletme sermayesi sorununun uzun süre devam etmesi halinde yatırımların duracağını, kapasite kullanımının azalacağını, tedarikçi ödemelerinin gecikeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu zincirin son aşamasında konkordato ve işletme kapanmaları gündeme gelebilir. Bu nedenle konuya yalnızca bankacılık veya faiz politikası açısından bakamayız. Bu mesele üretim, istihdam, ihracat ve Türkiye'nin sanayi kapasitesinin korunması meselesidir. Sağlıklı çalışan, üretim yapan ve siparişi bulunan işletmelerin yalnızca geçici likidite problemi nedeniyle üretimden çekilmesine izin verilmemelidir. Finansman sorunu konkordato sorununa dönüşmeden harekete geçmeliyiz."

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ufluoğlu, KOBİ'lerin sorunlarının aşılması için kısa vadede en önemli konunun, işletmelerin nakit akışının korunması olduğunu belirtti. Ufluoğlu, orta vadede, KOBİ'lerin özel sermaye fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, kitle fonlama modelleri, tahvil ve borçlanma araçları, yatırım ortaklıkları, tedarik zinciri finansmanı ve uygun şirketlerde halka arz gibi alternatif finansman yöntemlerine erişiminin kolaylaştırılmasını istedi.

Bunun için kamu, finans sektörü, sermaye piyasası kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayan Ufluoğlu, "TOSYÖV olarak bu konuda 'KOBİ Finansmana Erişim ve Alternatif Finansman Programı' benzeri ulusal ölçekli bir kapasite geliştirme yaklaşımının oluşturulmasını önemli görüyoruz" dedi.

Asıl yapısal çözümün şirketlerin özkaynak yapısının güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Ufluoğlu, "Sürekli borçlanarak büyüyen şirket modeli yerine sermayesi güçlü, verimliliği yüksek, dijitalleşmiş, ihracat yapan ve katma değerli üretim gerçekleştiren şirket modeline geçmek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOSYÖV Başkanı Ufluoğlu, KOBİ'lerin finansmana erişim sorununun sürdüğünü bildirdi - Son Dakika

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