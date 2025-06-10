Tour Afrika: Birlik ve Dayanışmanın Sembolü

Birleşik ve bağımsız bir Afrika'nın sembolü olarak görülen ve sömürü düzenine karşı tüm Afrika'nın bir araya gelmesi gerektiği temasıyla yapılan Tour Afrika" yani "Afrika Kulesi", içindeki müzesiyle Mali'nin en önemli sembollerinden biri olma özelliği taşıyor.

"Kara Kıta"nın önemli ülkelerinden Mali'de halk, ülkenin kuzeyindeki çatışma ve karışıklıkların bir an önce son bulmasını ve ülkelerinin kalkınmasını bekliyor.

Nijer Nehri'nin hayat verdiği Bamako'da hem sömürge düzenine hem de dış müdahalelere bir başkaldırı temasıyla 2008'de inşa edilen Tour Afrika, kentin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Afrika'da önemli yeri olan baubab ağacı şeklinde tasarlanan 46 metre yüksekliğindeki kulenin gövdesi dayanışma, birlik ve karşılıklı yardımı sembolize eden tasarımıyla dikkati çekiyor.

Tepesindeki Afrikalı gençlerin elleri üzerinde yükselen delikli çanak ise ancak gençlerin bir araya gelerek delikleri kapatabileceğini anlatıyor. Kulede ayrıca bir de Afrika haritası bulunuyor.

İlk dört katında Afrika'daki yöresel ve kültürel zenginliklere dair duvar resimleri ve kütüphanenin yer aldığı kulede, sömürü düzenine baş kaldıran Afrikalı yöneticiler hakkında bilgiler de yer alıyor. Kulenin 10'uncu katındaki seyir terası ise panoramik bir Bamako manzarası sunuyor.

Özellikle tatil günlerinde Malililerin buluşma noktası olan Tour Afrika'nın çevresinde 54 Afrika ülkesinin ve Afrika Birliği'nin bayrağı yer alıyor.

Sık sık elektriklerin kesildiği ülkede elektrik olduğu zamanlarda kule ve çevresi akşamları aydınlatılıyor. Geniş bir kavşakta yer alan kulenin çevresinde hayat durmadan akıyor.