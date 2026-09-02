Toy Kuşu Popülasyonu İçin Ankara'nın Polatlı İlçesinde 148 Projeye 265 Milyon Lira Hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından toy kuşu popülasyonunun korunması ve artırılmasına yönelik IPARD destekli 148 projeye toplam 265 milyon lira hibe sağlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye, IPARD-III Programı Tarım- Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri kapsamında ilk kez Mayıs 2017'de Avrupa Komisyonundan akreditasyon aldı.

Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında söz konusu tedbiri uygulayan ilk ve tek ülke konumundaki Türkiye, tedbirle çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalar yoluyla kırsal alanların sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesini hedefliyor.

Tedbir kapsamında çevre ve iklimi korumak için pilot uygulama yapılarak farkındalığın yaygınlaştırılması planlanırken bu yıl ilk kez biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler de uygulamaya alınacak.

Toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi ilk kez uygulamaya alındı

Bu kapsamda nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan Türkiye'nin en büyük kuş türü ve dünyada da uçabilen en büyük kuşlardan olan toy kuşunun popülasyonunun geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Biyoçeşitlilik sektöründeki bu uygulama kapsamında, Polatlı'da toy kuşlarının habitatlarının bulunduğu alanlarda, türün beslenmesinde tercih ettiği yem bitkilerinin ekimi gerçekleştiriliyor.

Ekilen söz konusu ürünler hasat edilmeyerek bu kuşların beslenme ve üreme alanlarının desteklenmesi, popülasyonunun korunması ve artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, AA muhabirine, IPARD-III Programı kapsamında tarımsal işletmelerin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü desteklerken tedbirle çevre dostu ve sürdürülebilir tarımsal uygulamaları yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Antalyalı, IPARD-II döneminde tedbir kapsamında ilk olarak toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonunun kontrolü sektörünü uygulamaya aldıklarını ve Ankara'nın Beypazarı ilçesinde pilot olarak uyguladıklarını anlattı.

Bu kapsamda 92 çiftçiyle 5 yıllık taahhütler içeren sözleşmeler imzaladıklarını ve uygulama sonunda 931 hektarlık alanda programı tamamladıklarını belirten Antalyalı, IPARD-II döneminde sektör kapsamında toplam 21 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Biyoçeşitliliğe katkı sağlayan destek mekanizmasını hayata geçirdik"

Antalyalı, IPARD-III döneminde tedbiri daha da güçlendirdiklerine dikkati çekerek, "Toprak erozyonunun kontrolüne yönelik uygulamalarımızı sürdürürken biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi sektörünü ilk kez uygulamaya aldık. Böylece tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin yanı sıra biyoçeşitliliğin korunmasına da doğrudan katkı sağlayan bir destek mekanizmasını hayata geçirdik." dedi.

IPARD-III döneminde toprak örtüsü yönetimi ve erozyon kontrolü sektöründe 95 başvuruyu uygun buldukları ve toplam 715,8 hektarlık alanı destek kapsamına aldıkları bilgisini veren Antalyalı, şunları paylaştı:

"Bu sektör için yaklaşık 77,2 milyon lira destek sağlanması planlanıyor. Biyoçeşitlilik sektöründe ise toy kuşu habitatının iyileştirilmesi, popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla projeleri uygulamaya bu yıl itibarıyla başlayacağız. Ankara'nın Polatlı ilçesinde pilot olarak başlattığımız tedbir kapsamında gerçekleştirilen çağrıda 148 başvuru desteklenmeye hak kazandı. Toplam 265 milyon lira destek sağlanması öngörülüyor. Tedbirimizin temelinde, üreticilerimizin çevre dostu uygulamaları benimsemeleri nedeniyle ortaya çıkan gelir kayıplarını ve katlandıkları maliyetleri telafi etmek bulunuyor. 5 yıllık gönüllü tarımsal-çevresel taahhütler aracılığıyla üreticilerimizi desteklerken topraklarımızın, doğal yaşam alanlarımızın ve biyoçeşitliliğimizin korunmasına da katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tedbir kapsamında sürdürülebilir tarım uygulamalarını, toprak ve doğal kaynakların korunmasını ve biyoçeşitliliğin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz."

IPARD III ile kırsal kalkınmaya 20,4 milyar lira destek

Öte yandan, TKDK tarafından uygulanan IPARD-III Programı kapsamında, Türkiye genelinde tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik destekler devam ediyor.

Program kapsamında bugüne kadar hayvancılık, gıda işleme, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, LEADER ve tarım-çevre tedbirlerinde toplam 499 milyon avro bütçeli 12 başvuru çağrı ilanı yayımlandı. Bu çağrılar kapsamında 2 bin 721 proje ile toplam 20,4 milyar lira hibe tutarında sözleşme imzalandı.

Gıda işleme sektöründe 520, hayvancılık sektöründe 554, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde 1050, açık alanda bitkisel üretimde 199, LEADER kapsamında 155 ve tarım-çevre tedbirlerinde 243 olmak üzere toplam 2 bin 721 proje sözleşmeye bağlandı.

Sözleşmeye bağlanan projelere bugüne kadar 10,4 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirildi.

27 binden fazla işletmeye destek

Türkiye'de 2011'den bu yana uygulanan IPARD programları kapsamında bugüne kadar 27 binden fazla işletmeye 2,1 milyar avro destek verildi.

Desteklenen yatırımlarla yaklaşık 5 milyar avroluk yatırım hacmi oluşturulmasına katkı sağlanırken 107 binden fazla istihdam yaratıldı. Ayrıca yatırımlar kapsamında yaklaşık 800 milyon avro vergi muafiyeti tanındı.