Toyota, Shanghai'da Elektrikli Araç Tesisi Kuruyor

SHANGHAİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Japon otomobil devi Toyota Motor Şirketi salı günü Çin'in Shanghai kentinde tamamen kendisine ait bir elektrikli araç ve batarya üretim tesisi kurmak üzere bir anlaşma imzaladı. Bu hamle, şirketin dünyanın en büyük otomotiv pazarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik stratejik bir adımı temsil ediyor.

Shanghai belediye yönetimi ile imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasına göre Toyota, Jinshan Bölgesi'nde Lexus markasına ait elektrikli araç ve bataryalarının araştırma, geliştirme, üretim ve satışına odaklanan yeni enerjili araç (NEV) projesine 14,6 milyar yuan (yaklaşık 2 milyar dolar) yatırım yapacak.

Bu yatırım, Tesla'nın Shanghai'daki giga fabrikasının ardından kentte hayata geçirilen bir diğer küresel ölçekli NEV projesi olarak öne çıkıyor. Anlaşma, Shanghai'ın üst düzey dışa açılımı ilerletme ve dünya standartlarında bir NEV endüstri merkezi oluşturma kararlılığını da ortaya koyuyor.