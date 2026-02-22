Tozkoparan İskender Oyuncuları Külliye'de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Tozkoparan İskender" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza günü etkinliği, "Tozkoparan İskender"i canlandıran Çağan Efe Ak, "Elif" karakterini canlandıran Leyla Kırşan, "Asya" karakterini canlandıran Tuana Naz Tiryaki, "Sinan" karakterini canlandıran Yağız Kılınç ve "Arda" karakterini canlandıran Deniz Erayvaz'ın katılımıyla gerçekleşti.

Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte oyuncular, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve hayranları için imza verdi.