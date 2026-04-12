TR-YÖS\'te Azerbaycan Zirvede

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TR-YÖS sınavına en fazla katılım Azerbaycan'dan sağlandı, Türkiye eğitim üssü oluyor.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (TR-YÖS) en fazla katılım Azerbaycan'dan oldu.

TR-YÖS, Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 26 ülkede toplam 50 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye saatiyle 11.15'te başlayan TR-YÖS'te adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulandı.

Azerbaycan'da, başkent Bakü'nün yanı sıra Gence ve Nahçıvan'da da TR-YÖS yapıldı.

"En fazla başvuruyu Azerbaycan'dan alıyoruz"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan, Bakü'de yapılan sınavı yerinde inceledi.

Ceylan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TR-YÖS'ün 2022'den itibaren ÖSYM tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılda 2 defa yapılan sınava yoğun başvuru aldıklarını bildiren Ceylan, "En fazla başvuruyu Azerbaycan'dan alıyoruz. Azerbaycan bize en yakın ülke. Sadece Türkiye'de sınav yaptığımız dönemde bile Türkiye'den sonra en fazla adayımız Azerbaycan'dan oluyordu. Hala da Azerbaycan ilk sırada yer almaya devam ediyor." dedi.

Ceylan, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'de okumayı tercih ediyorlar. Türkiye dünyada artık eğitim üssü haline gelmeye başladı. Türkiye'nin dış politikasında da bu söz konusudur. Yabancı ülkelerden her yıl 70 binin üzerinde insan Türk üniversitelerine kayıt yaptırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:26:18. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.