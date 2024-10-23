Trablus'ta 9 Ceset Daha Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trablus'ta 9 Ceset Daha Bulundu

Libya'nın Trablus'unun Tacura bölgesinde 2011'den kalma toplu mezardan 9 ceset çıkarıldı.

23.10.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde bulunan toplu mezardan 9 ceset daha çıkarıldı.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, Tacura'nın Bi'r el-Esta bölgesinde 2011'den kalan toplu mezarda yeni cesetlere ulaşıldığı belirtildi.

Ekiplerin toplu mezardan 9 ceset daha çıkardığı kaydedilen açıklamada, toplu mezardan çıkarılan toplam ceset sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, Bi'r el-Esta bölgesinde bulunan toplu mezardan 6 cesedin çıkarıldığı aktarılmıştı.

Tunus'ta fitili ateşlenen Arap Baharı Şubat 2011'de Libya'ya sıçramış, ülkeyi 42 yıldır yöneten Muammer Kaddafi güçleri göstericilerin üzerine gerçek mermi ile ateş açmıştı.

Bingazi ve başkent Trablus'taki olaylarda onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Kaddafi Trablus'u terkederek memleketi Sirte'ye kaçmadan kısa süre önce rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3-sayfa, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trablus'ta 9 Ceset Daha Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 01:56:29. #1.11#
SON DAKİKA: Trablus'ta 9 Ceset Daha Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.