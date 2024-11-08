Trablus'ta Bina Çöktü: 6 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Trablus'ta Bina Çöktü: 6 Ölü, 10 Yaralı

Libya'nın Trablus şehrinde yabancı işçilerin kaldığı bina çöktü, 6 kişi hayatını kaybetti.

08.11.2024 09:47
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Libya'nın başkenti Trablus'ta yabancı işçilerin kaldığı bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, Trablus'un batısındaki Cenzur kentinde yabancı işçilerin yaşadığı bir binanın çöktüğü belirtildi.

Servisin sözcüsü Usame Ali, çöken binadan 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 10 kişinin ise yaralı olduğunu kaydetti.

Ölen ve yaralananlar arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu aktaran Ali, cenazelerin Cenzur Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürdüğünü kaydeden Ali, binanın çökme nedenine ve hayatını kaybeden işçilerin hangi ülke vatandaşı olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Başbakan Dibeybe kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi

Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformdan yapılan açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Cenzur kentinde çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada, çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trablus'ta Bina Çöktü: 6 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

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