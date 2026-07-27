Trablus'ta Elektrik Kesintilerine Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trablus'ta Elektrik Kesintilerine Protesto

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın Trablus kentinde elektrik kesintileri nedeniyle gösteriler düzenleniyor, halk sivil itaatsizlik ilan etti.

Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde yaklaşık bir aydır belirli saatlerde devam eden elektrik kesintileri nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi.

Trablus'un Cenzur bölgesinde elektrik kesintilerini protesto eden göstericiler sahil yolunu trafiğe kapattı.

Başkentin Tacura bölgesinde de göstericiler elektrik kesintilerini protesto etti.

Zaviye ed-Dehmani ve Suk el-Cuma bölgelerinde gösteri düzenleyen protestocular sivil itaatsizlik ilan ettiklerini açıkladı.

Suk el-Cuma'da dün gece de göstericiler protesto düzenlemişti.

Libya genelinde çeşitli kentlerde yaklaşık bir aydır günlük 4 ile 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaştığı ülkede elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketini sorumlu tutmuştu.

Dibeybe, şirketi denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Tripoli, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trablus'ta Elektrik Kesintilerine Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Husilerden Suudi Arabistan’ın Aramco tesislerine saldırı Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
ABD-İran geriliminde sürpriz hamle: Trump’tan İran’a yönelik saldırıları durdurma talimatı ABD-İran geriliminde sürpriz hamle: Trump'tan İran'a yönelik saldırıları durdurma talimatı
Antalya’da kamyonetten devrilen mermerin altında kalan 2 çocuk annesi kadın öldü Antalya'da kamyonetten devrilen mermerin altında kalan 2 çocuk annesi kadın öldü
Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı
İsrail basını Netanyahu’yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak İsrail basını Netanyahu'yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak

01:25
CHP’nin kalesi İzmir’de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti’ye geçiyor
CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor
00:43
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
00:11
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz
23:38
Galatasaray’dan Jamal Musiala için resmi açıklama
Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama
21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti
21:51
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 02:55:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Trablus'ta Elektrik Kesintilerine Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.