Trablus'ta Güvenlik Durumu İstikrarlı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'taki durumun güvenli ve istikrarlı olduğunu belirterek kamu çalışanlarını ve tüm vatandaşları normal hayatlarına dönmeye çağırdı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trablus'ta güvenlik güçlerinin kamu düzenini sağlamak için görevini etkin bir şekilde yerine getirdiği kaydedildi.

Trablus'taki durumun güvenli ve istikrarlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlık, başta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşları işlerine dönmeye ve normal hayata dönüş için katkı sağlamaya çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, tüm Bakanlık personeline kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için işlerine dönme ve resmi çalışma saatlerine uyma çağrısı yapıldı.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında dün, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi de eğitime ara verdiğini açıklamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.