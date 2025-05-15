Trablus'ta Güvenlik Durumu İstikrarlı - Son Dakika
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Trablus'ta Güvenlik Durumu İstikrarlı

Libya İçişleri Bakanlığı, Trablus'taki güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu açıkladı.

15.05.2025 14:45
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı, Trablus'taki güvenlik durumunun "istikrarlı ve kontrol altında" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kamu düzenini sağlamak için görevlerini yerine getirmeye devam ettiği belirtildi.

Trablus'taki güvenlik durumunun "istikrarlı ve kontrol altında" olduğu kaydedilen açıklamada, Bakanlığın başta kamu çalışanları olmak üzere tüm vatandaşları işlerine dönmeye ve hayatın normale dönmesine katkıda bulunmaya çağırdığı vurgulandı.

Güvenliğin sağlanması kapsamında, yollarda trafik polisinin görevlendirildiği aktarılan açıklamada. önemli noktalarda da güvenlik devriyelerinin konuşlandırıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı 13 Mayıs'ta da kentte güvenlik ve istikrarın sağlandığını, vatandaşların normal hayata dönebileceğini açıklamış ancak aynı gün akşam çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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