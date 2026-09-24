Trablus'ta öğretmenler maaş farkı için gösteri yaptı, 27 Eylül'de grev başlıyor - Son Dakika
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Trablus'ta öğretmenler maaş farkı için gösteri yaptı, 27 Eylül'de grev başlıyor

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Libya'nın başkenti Trablus'ta öğretmenler, maaşlarının iyileştirilmesi ve 2018'den bu yana ödenmeyen farkın verilmesi talebiyle Trablus Belediyesi önünde toplandı. Gösteriye yaklaşık 500 öğretmen katıldı; sendika, üye öğretmenlerin 27 Eylül'de yeni greve başlayacağını açıkladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta öğretmenler maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Trablus'ta görev yapan yüzlerce öğretmen başkentteki Cezayir Meydanı'nda yer alan Trablus Belediyesi önünde toplandı.

Öğretmenler "Taleplerimiz karşılanana kadar grev", "Trablus öğretmenleri", "Bilgiyle inşa ederiz, bilgiyle yükseliriz", "Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, greve devam" yazılı dövizler taşıyarak, hükümetten maaşlarının iyileştirilmesini talep eden sloganlar attı.

Trablus Öğretmenler Sendikası temsilcisi gösteride yaptığı açıklamada, sendika üyesi öğretmenlerin 27 Eylül Pazar günü yeni bir greve başlayacağını duyurdu.

Trablus Öğretmenler Sendikası üyesi öğretmen Abdulaziz el-Elvani gösterinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye yaklaşık 500 öğretmenin katıldığını ifade etti.

Elvani, 2018 tarihli 4 sayılı kanunla öğretmenlerin maaşlarında iyileştirilme yapıldığını ancak bu rakamın bugüne kadar ödenmediğini, 2018'den bu yana alamadıkları farkı toplu olarak talep ettiklerini belirtti.

Ülkeyi yönetenleri de öğretmenlerin yetiştirdiğine işaret eden Elvani, hükümetten öğretmenlerin taleplerine kulak vermesini istedi.

Trablus Öğretmenler Sendikası geçen hafta başlayan yeni eğitim-öğretim yılı başında sosyal medya hesabından grev çağrısında bulunmuştu. Başkentte birçok eğitim öğretim kurumunda öğretmenlerin grevi nedeniyle eğitime başlanamamıştı.

Kaynak: AA
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