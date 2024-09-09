Trabzon'a Şehit Ateşi Düştü: Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Acı Haberle Anıldı - Son Dakika
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Trabzon'a Şehit Ateşi Düştü: Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Acı Haberle Anıldı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın acı haberi, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki ailesine ulaştı. 29 yaşındaki şehidin ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi yarın askeri törenle uğurlanacak.

09.09.2024 12:29
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1) TRABZON'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın (29) Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde oturan babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar'a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

5 kardeşi bulunan şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilip, yarın Köprübaşı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'a Şehit Ateşi Düştü: Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Acı Haberle Anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'a Şehit Ateşi Düştü: Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar Acı Haberle Anıldı - Son Dakika
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