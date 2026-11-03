Trabzon Akçaabat\'ta 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası sonbahar renklerine büründü

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası ve güzergahındaki Balıklı Göl, sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen doğasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezine yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan Hıdırnebi Yaylası, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında yer alan Balıklı Göl ise yaylaya gelen doğaseverlerin ilk duraklarından biri oluyor.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan göl, çevresindeki ormanlık alanlarla sonbaharda farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Yaylada yeşilin yerini sarı, turuncu, kahverengi ve kızıl tonlarına bırakmasıyla ortaya çıkan manzaralar, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme ve fotoğraf çekme imkanı sunuyor.

"Doğanın bütün harika renklerini görebildik"

İstanbul'dan ailesiyle Trabzon'a gelen Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'in doğal güzelliklerinden etkilendiğini söyledi.

Eşinin hazırladığı gezi rotasında Hıdırnebi Yaylası'nın da bulunduğunu belirten Yılmaz, bölgeyi ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yılmaz, hava koşulları nedeniyle gezi öncesinde endişe yaşadıklarını aktararak, "Bu tarihte gelmeye aslında biraz korktuk, yağmurlu olur, gelemeyiz diye ama hava çok güzeldi. Trabzon'da, Hıdırnebi Yaylası'nda ve Rize'de de doğanın bütün harika renklerini görebildik." dedi.

"Burası gerçekten çok güzel bir yer"

Suudi Arabistan'dan Trabzon'a gelen Amin Abul Raha da kentin doğal güzelliklerinden etkilendiğini dile getirdi.

Tavsiye üzerine Trabzon'a geldiğini belirten Abul Raha, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Toprak, bitki örtüsü, yeşillikler, ağaçlar ve doğanın güzelliği gerçekten harika." diye konuştu.

Abul Raha, gördüğü doğal güzellikler karşısında kendisini dünyadaki cennette gibi hissettiğini ifade etti.

"Yoğun bir turizm sezonu geçirdik"

Hıdırnebi Yaylası'nda esnaflık yapan Mehmet Bakırcı da bölgenin manzarası, ormanları ve doğal gölleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.

Yoğun bir turizm sezonu geçirdiklerini vurgulayan Bakırcı, yaylaya yılın her döneminde ziyaretçi geldiğini kaydetti.

Bakırcı, yaz aylarında yeşilin hakim olduğu yaylanın sonbaharda farklı renklere büründüğünü dile getirerek, "Sonbahar aylarında yaprakların dökülmesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sonbahar turizmine de başladık." ifadesini kullandı.

Esnaflardan Celal Altuntaş da yaylaya gelen ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirterek, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yaylanın kent merkezine yakın olmasının yıl boyunca ziyaretçi çekmesinde etkili olduğunu ifade eden Altuntaş, sonbaharın sunduğu doğal güzelliklerin bölgeye ayrı bir atmosfer kattığını kaydetti.

Balıklı Göl esnaflarından Adem Şahinkaya da sezon boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını vurguladı.