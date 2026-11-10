Trabzon Akçaabat'ta 2 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Trabzon Akçaabat'ta 2 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Darıca Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Darıca Mahallesi'nde İsmet Ç'ye ait 2 katlı müstakil evde sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA
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