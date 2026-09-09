Trabzon Araklı'da otomobili uçuruma devrilen 9 yaşındaki Zeynep Erva hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Trabzon Araklı'da otomobili uçuruma devrilen 9 yaşındaki Zeynep Erva hastanede yaşamını yitirdi

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Trabzon'un Araklı ilçesinde 22 Ağustos'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ağır yaralanan Zeynep Erva Çebi (9), Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 19 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Araklı ilçesinde 22 Ağustos'ta, babası Turgay ve annesi Kadriye Çebi'nin yer aldığı otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ağır yaralanan Zeynep Erva Çebi (9), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan anne ve babanın ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Zeynep Erva'nın cenazesi, bugün Araklı Hacı Hasan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Araklı'da otomobili uçuruma devrilen 9 yaşındaki Zeynep Erva hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Araklı'da otomobili uçuruma devrilen 9 yaşındaki Zeynep Erva hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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