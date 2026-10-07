Trabzon Arsin'de 20 gün önce boşandığı eşi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Trabzon Arsin'de 20 gün önce boşandığı eşi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

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Trabzon Arsin\'de 20 gün önce boşandığı eşi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi
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Trabzon Arsin'de 20 gün önce boşandığı eski eşi tarafından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli polisçe yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

TRABZON'un Arsin ilçesinde, 20 gün önce boşandığı Aydın Yediparmak (51) tarafından tabancayla vurulan Gülşah Oktay (33) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. 20 gün önce boşanan Aydın Yediparmak ile Gülşah Oktay buluştukları araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Aydın Yediparmak, yanındaki tabancayla Gülşah Oktay'a ateş etti. Yediparmak kaçarken, 7 kurşunun vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Oktay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Oktay, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Gülşah Oktay, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaTrabzonGüncelArsinSon Dakika

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