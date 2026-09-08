Trabzon Beşikdüzü'nde heyelan evin çatısını yıktı, tedbir için 2 ev tahliye edildi
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya ve toprak, Güngör G.'ye ait iki katlı evin çatısını yıkarak içeri doldu. Olay sırasında evde kimse yokken, çevredeki iki ev tedbir amacıyla boşaltıldı ve ahırdaki hayvanlar kurtarıldı.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu, 2 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.
İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Güngör G'ye ait iki katlı evin bulunduğu alana sürüklendi.
Toprak birikintisi ve kaya parçaları, evin çatısının bir bölümünü yıkarak içeri doldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit eden ekipler, ahırdaki hayvanları bulundukları yerden çıkardı.
Çevredeki iki ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.
Öte yandan Güngör G. ve kızının sabah erken saatlerde yevmiyeyle fındık toplamak için evden ayrıldıkları öğrenildi.
Olayı haber alıp evlerinin önüne gelen anne kız bir süre gözyaşı döktü.
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