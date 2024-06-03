Trabzon Boztepe Mezarlığı'nda Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon Boztepe Mezarlığı'nda Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon Boztepe Mezarlığı\'nda Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Boztepe mezarlığında alan genişletme çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Boztepe Mahallesi'ndeki 137 bin metrekarelik taşınmazdan 40 bin metrekare mezarlık alanı oluşturulduğu ve bu alanın 27 bin metrekarelik kısmının mezarlık faaliyetlerine açıldığı belirtildi. İhale kapsamında altyapı ve üst yapı işlerinin yürütüldüğü mezarlığın yaz ortasında tamamen bitirilmesi planlanıyor.

03.06.2024 16:31
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Boztepe mezarlığında alan genişletme çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehirdeki mezarlık ihtiyacına yönelik çalışma kapsamında mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Boztepe Mahallesi'ndeki 137 bin metrekarelik taşınmazdan 40 bin metrekare mezarlık alanı oluşturulduğu, bunun 27 bin metrekarelik kısmının mezarlık faaliyetlerine açıldığı belirtildi.

İhale kapsamında altyapı ve üst yapı işlerinin yürütüldüğü mezarlığın yaz ortasında tamamen bitirilmesinin planladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen çalışmalarla Boztepe'den Değirmendere'ye iniş yolu üzerinde 17 bin metrekarelik aktif kullanılan mezarlık sahası oluşturulacaktır. Yapım işi tamamlandıktan sonra yaklaşık 6-7 bin metrekarelik alandan 2 bin 300 mezar yeri vatandaşların hizmetine sunulacak. Mezarlık içi ana yollar 3,5 metre ve 3 metre olmak üzere iki ana grupta oluşturuldu. Mevcut her mezar adasına cenaze nakil aracı ile ulaşım planlandı. Mezarlık içi yürüyüş yolları 1 metre genişliğinde olup tüm mezar parsellerine ulaşım planlandı. Genel olarak eğimi fazla olan araziyi kullanışlı hale getirmek için yüzey tesviyesi, taş duvar ve perde duvar imalatlarının yapımına devam edilmektedir. Alanın geniş olması nedeniyle güvenlik için söz konusu mezarlığa sadece bir giriş-çıkış kapısı planlandı. Cenaze ve mezar ziyareti için gelen vatandaşların yararlanması için mezarlık dışında kalan otopark sahası oluşturuldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Boztepe Mezarlığı'nda Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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